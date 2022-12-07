***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:01
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085304
BIST
16:484.922
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -77,65
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:4818,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:4819,6647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1524
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
16:481.065,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.065,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,13
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:46
|YESIL
|4,40
|60.901.560
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|191.769.397
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|542.001.856
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|33.753.559
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.499.803
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,27
|43.963.001
|% -8,50
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,45
|811.154.290
|% -7,73
|
|KRDMD
|17,54
|12.428.537.200
|% -0,90
|
|THYAO
|136,90
|7.463.564.332
|% 0,96
|
|ASELS
|50,60
|5.309.253.695
|% 3,18
|
|PETKM
|18,00
|4.553.085.334
|% 0,00
|
|EREGL
|41,62
|3.657.722.774
|% -2,25
|
|KRDMD
|17,54
|12.428.537.200
|% -0,90
|
|EKGYO
|7,15
|2.180.420.651
|% -1,24
|
|PETKM
|18,00
|4.553.085.334
|% 0,00
|
|ADESE
|1,98
|462.392.497
|% 8,20
|
|ISCTR
|10,21
|2.074.386.787
|% 0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6366
|18,6409
|% 0,03
|
|Euro
|19,6511
|19,6581
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,6728
|22,7865
|% 0,57
|
|Frank
|19,7743
|19,8934
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% 0,02
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,15
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,32
|
|Cumhuriyet
|7.145
|7.253
|10,00
|
|Tam
|7.183
|7.235
|35,00
|
|Yarım
|3.479
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|0,17
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|0,84
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01TURGG
Yüzde -5.32 oranında düşüşle 321.90 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 226 adet işlem
-
17:00PEKGY
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 441, 962 adet işlem
-
16:59ENKAI
Yüzde -7.25 oranında düşüşle 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 891, 174 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 45 kaybederek (% -1.36 ) 4, 317
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, KRONT, INTEM, OZSUB, BARMA, VKING, EMNIS, GLCVY, SNPAM, YESIL