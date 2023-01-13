***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 10:00
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101743
BIST
11:164.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,07
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:1618,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:1620,3913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:161.149,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.149,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.150,60
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ONCSM
|37,40
|4.858.821
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|17.931.604
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|18.752.188
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|6.080.404
|% 9,96
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|7,99
|1.335.333.161
|% -6,11
|
|ADEL
|111,20
|2.917.497
|% -5,92
|
|ALFAS
|236,00
|90.958.719
|% -5,60
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ASELS
|56,75
|2.313.468.605
|% 1,52
|
|EREGL
|40,04
|2.165.204.098
|% 1,16
|
|THYAO
|134,90
|1.984.253.335
|% -0,66
|
|KRDMD
|18,53
|1.941.164.023
|% -1,96
|
|EKGYO
|7,99
|1.335.333.161
|% -6,11
|
|EKGYO
|7,99
|1.335.333.161
|% -6,11
|
|KRDMD
|18,53
|1.941.164.023
|% -1,96
|
|YKBNK
|9,19
|930.554.988
|% 1,66
|
|SKBNK
|2,63
|177.128.171
|% -0,38
|
|EREGL
|40,04
|2.165.204.098
|% 1,16
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7897
|18,7925
|% 0,05
|
|Euro
|20,3843
|20,3893
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,8812
|22,9960
|% 0,05
|
|Frank
|20,1570
|20,2784
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9870
|5,0120
|% 0,03
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|5,00
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.147
|0,30
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.739
|7.797
|-13,00
|
|Yarım
|3.768
|3.815
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,03
|