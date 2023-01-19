***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 10:00
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103118
BIST
10:105.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -15,56
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.397
En Düşük
5.349
10:1018,7993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
10:1020,3150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0274
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3318
En Düşük
20,2399
10:101.153,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.153,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler10:08
|VKING
|38,50
|2.112.216
|% 10,00
|
|FLAP
|15,99
|20.808.008
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|12.437.828
|% 9,96
|
|BEYAZ
|24,74
|18.947.579
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|1.511.033
|% 9,93
|
|ARMDA
|305,50
|4.123.761
|% -8,18
|
|SEGYO
|2,39
|4.947.783
|% -3,63
|
|BFREN
|5.399,20
|4.453.204
|% -3,48
|
|KUVVA
|47,50
|12.398
|% -3,06
|
|KZBGY
|28,32
|51.295.931
|% -2,81
|
|THYAO
|149,90
|754.930.804
|% 0,54
|
|ASELS
|62,50
|328.714.069
|% -0,87
|
|EREGL
|40,76
|279.311.943
|% 0,44
|
|HEDEF
|16,50
|208.034.232
|% 0,00
|
|ARCLK
|119,00
|169.910.069
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,42
|119.549.523
|% 0,00
|
|HEDEF
|16,50
|208.034.232
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,69
|98.375.980
|% 0,31
|
|AKBNK
|17,47
|160.239.271
|% 0,63
|
|SKBNK
|2,89
|24.305.823
|% 0,35
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7941
|18,7959
|% -0,02
|
|Euro
|20,2752
|20,2903
|% 0,01
|
|Sterlin
|23,0995
|23,2154
|% -0,10
|
|Frank
|20,4305
|20,5535
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,01
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|4,48
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|2,87
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.825
|7.897
|18,00
|
|Yarım
|3.813
|3.864
|8,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-0,76
|