***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 13:50
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109892
BIST
16:414.772
En Yüksek
|Değişim
|: -4,52%
|| -225,73
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
16:4118,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
16:4120,2699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0416
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
16:411.133,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.133,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KONYA
|2.695,00
|92.447.817
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|290.662.716
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|27.094.806
|% 9,99
|
|CMBTN
|460,70
|23.613.519
|% 9,98
|
|GUBRF
|185,50
|501.323.429
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|79.143.635
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.825.230
|% -9,97
|
|TURSG
|9,30
|51.395.078
|% -9,27
|
|CANTE
|65,00
|74.718.358
|% -9,15
|
|THYAO
|134,60
|1.804.426.514
|% -5,68
|
|SISE
|40,56
|1.164.052.928
|% -5,76
|
|EREGL
|38,64
|1.163.121.425
|% -1,58
|
|TUPRS
|560,00
|1.073.277.962
|% -6,51
|
|KOZAL
|498,80
|746.460.557
|% -7,20
|
|EKGYO
|6,90
|394.136.947
|% -5,09
|
|YKBNK
|8,65
|419.775.043
|% -4,10
|
|AKBNK
|15,73
|740.645.672
|% -4,72
|
|ALBRK
|3,16
|117.312.187
|% -3,36
|
|ISCTR
|10,29
|330.075.486
|% -2,65
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8267
|18,8307
|% 0,06
|
|Euro
|20,2623
|20,2696
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,6350
|22,7485
|% 0,11
|
|Frank
|20,2688
|20,3909
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,06
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|7,92
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,69
|
|Cumhuriyet
|7.735
|7.775
|-5,00
|
|Tam
|7.733
|7.783
|-78,00
|
|Yarım
|3.778
|3.809
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.904
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|1,17
|