***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:22
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114055
BIST
16:155.112
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 162,01
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:1518,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:1520,2185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0603
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:151.113,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.113,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:13
|OYAKC
|30,14
|215.218.549
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.827.638
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|588.676.357
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.834.534
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.804.210
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.779.473
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|186.509.606
|% -9,96
|
|HATEK
|8,42
|25.440.638
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|501.508.497
|% -9,94
|
|THYAO
|144,30
|7.550.270.113
|% 3,15
|
|EREGL
|44,36
|6.415.182.817
|% 7,36
|
|TUPRS
|632,00
|5.318.768.815
|% 9,93
|
|SISE
|45,68
|3.376.565.123
|% 6,98
|
|ASELS
|59,25
|3.306.978.193
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,31
|1.679.855.411
|% 4,14
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.692.184
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,55
|1.148.752.966
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,64
|310.904.086
|% 2,72
|
|PETKM
|15,72
|1.694.919.148
|% 1,48
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8436
|18,8466
|% -0,01
|
|Euro
|20,2002
|20,2080
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,6162
|22,7297
|% 0,04
|
|Frank
|20,3445
|20,4671
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0105
|5,0357
|% 0,03
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,25
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,16
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.584
|7.633
|-2,00
|
|Yarım
|3.705
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|-0,08
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
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16:28TUREX
Yüzde 7.59 oranında artışla 26.92 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 934 adet işlem
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16:26KRDMD
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 075, 134 adet işlem
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16:24XU100
Endeks 5, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 12 üstünde . İşlem hacmi 73, 681.00 milyon TL de
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16:24EMKEL
Yüzde 8.96 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 653, 990 adet işlem
-
16:21HALKB
Yüzde 6.98 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 225, 903 adet işlem