***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 10:32
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145967
BIST
14:184.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -83,86
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:1819,4812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:1821,5367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1281
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:181.262,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.262,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:18
|INTEM
|77,00
|10.074.326
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|57.230.151
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.596.022
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|84.076.589
|% 7,30
|
|MRSHL
|529,50
|27.063.803
|% 6,84
|
|CRDFA
|3,42
|13.616.986
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|84.905.975
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|46.438.340
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|17.835.267
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|45.512.541
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,15
|4.500.407.488
|% -1,01
|
|THYAO
|126,10
|2.248.801.306
|% -0,16
|
|EREGL
|31,24
|1.462.967.683
|% -3,10
|
|KOZAL
|16,34
|1.418.404.559
|% -8,25
|
|TUPRS
|65,85
|1.247.274.412
|% 0,77
|
|EKGYO
|5,53
|479.170.635
|% -3,83
|
|KOZAL
|16,34
|1.418.404.559
|% -8,25
|
|YKBNK
|9,23
|567.539.890
|% -1,28
|
|EUPWR
|78,15
|4.500.407.488
|% -1,01
|
|EREGL
|31,24
|1.462.967.683
|% -3,10
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4720
|19,4812
|% 0,10
|
|Euro
|21,5201
|21,5367
|% 0,60
|
|Sterlin
|24,2805
|24,4023
|% 0,37
|
|Frank
|21,8163
|21,9477
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1774
|5,2034
|% 0,08
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|0,79
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.437
|4.537
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.276
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-2,35
|