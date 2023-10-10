***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2023 12:34
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203763
BIST
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13:408.356
En Düşük
|Değişim
|: 1,98%
|| 162,11
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
13:4027,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0596
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
13:4029,4095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1252
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
13:401.655,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.655,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler13:40
|YEOTK
|247,50
|373.390.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.018,80
|188.964.299
|% 10,00
|
|KONYA
|7.095,00
|491.531.872
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|101.278.561
|% 10,00
|
|TARKM
|679,80
|108.438.297
|% 10,00
|
|SUMAS
|220,00
|374.650
|% -4,31
|
|YKSLN
|15,14
|51.800.199
|% -3,69
|
|SUNTK
|71,30
|36.447.805
|% -3,52
|
|AGESA
|72,20
|24.368.937
|% -2,76
|
|REEDR
|22,80
|368.656.808
|% -2,48
|
|THYAO
|230,90
|3.261.141.054
|% 1,63
|
|ASELS
|42,82
|2.766.448.858
|% -2,42
|
|ZOREN
|6,42
|2.519.417.279
|% 4,39
|
|TUPRS
|148,60
|2.460.143.045
|% 0,47
|
|YKBNK
|19,16
|2.448.839.583
|% 3,46
|
|ZOREN
|6,42
|2.519.417.279
|% 4,39
|
|KATMR
|3,17
|723.810.555
|% -1,55
|
|SKBNK
|7,54
|1.549.582.789
|% 8,49
|
|ODAS
|13,49
|2.278.554.835
|% 8,35
|
|EKGYO
|8,28
|1.214.612.318
|% 1,10
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7225
|27,7284
|% 0,22
|
|Euro
|29,3991
|29,4095
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,9049
|34,0749
|% 0,36
|
|Frank
|30,5118
|30,6957
|% 0,32
|
|Riyal
|7,3693
|7,4062
|% 0,13
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,65
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|11.464
|11.637
|92,00
|
|Tam
|11.231
|11.318
|-14,00
|
|Yarım
|5.633
|5.676
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.808
|2.838
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,77
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,67
|87,67
|-0,48
|