***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2024 10:05
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240768
BIST
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10:278.032
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,95
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
8.028
En Yüksek
8.090
10:2730,1034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0402
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,3207
En Düşük
29,9740
10:2732,8977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0701
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,4453
En Düşük
32,6927
10:271.983,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,64
|Açılış
|: 1.983,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.978,15
BIST En Aktif Hisseler10:27
|MEGMT
|36,20
|190.422.054
|% 9,96
|
|YAYLA
|7,90
|7.823.269
|% 9,87
|
|KBORU
|74,20
|372.492.923
|% 5,25
|
|ADESE
|2,37
|60.031.584
|% 4,87
|
|HATSN
|58,20
|62.972.195
|% 4,77
|
|PAPIL
|78,00
|17.015.647
|% -9,41
|
|POLHO
|12,86
|13.596.737
|% -4,81
|
|IZFAS
|13,73
|9.026.179
|% -4,79
|
|SEKUR
|27,08
|898.086
|% -3,84
|
|KAREL
|12,27
|9.784.077
|% -3,61
|
|KBORU
|74,20
|372.492.923
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,44
|340.323.224
|% 2,06
|
|ASTOR
|103,80
|334.944.018
|% 0,00
|
|TTKOM
|29,28
|330.453.507
|% 1,95
|
|EKOS
|57,70
|295.022.636
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,44
|340.323.224
|% 2,06
|
|ADESE
|2,37
|60.031.584
|% 4,87
|
|KATMR
|2,20
|44.175.343
|% 0,46
|
|AKFGY
|1,94
|37.441.977
|% 1,57
|
|TTKOM
|29,28
|330.453.507
|% 1,95
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0998
|30,1034
|% 0,13
|
|Euro
|32,8873
|32,8977
|% -0,21
|
|Sterlin
|38,0054
|38,1960
|% -0,37
|
|Frank
|34,8651
|35,0751
|% -0,31
|
|Riyal
|8,0017
|8,0418
|% 0,13
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|912,19
|914,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,25
|969,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,16
|78,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,88
|2.049,08
|% 0,66
|