***PAPIL* *DOCO* *RODRG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
05.01.2021 12:02
***PAPIL******DOCO******RODRG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [DOCO, PAPIL, RODRG]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
DO-CO 12 06/01/2021
PAPILON SAVUNMA 39 06/01/2021
RODRIGO TEKSTIL 52 06/01/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897022
BIST
13:441.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,89
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:447,3888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0334
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:449,0762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0172
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:44462,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,32
|Açılış
|: 462,48
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:44
|DOBUR
|23,32
|2.570.094
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.807.617
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.807.617
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|NIBAS
|52,00
|28.897.710
|% -9,09
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GOZDE
|7,92
|174.248.452
|% -8,01
|
|EKGYO
|2,48
|1.874.057.409
|% 5,53
|
|GUBRF
|71,60
|1.827.019.500
|% -7,55
|
|KOZAL
|107,50
|1.022.377.250
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,97
|781.536.770
|% 1,53
|
|GARAN
|10,33
|758.001.403
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,48
|1.874.057.409
|% 5,53
|
|KARSN
|3,73
|754.722.160
|% 4,48
|
|ISGYO
|2,97
|432.039.585
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,10
|439.577.943
|% 0,98
|
|IHLGM
|1,33
|178.940.705
|% -0,75
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3859
|7,3888
|% -0,45
|
|Euro
|9,0696
|9,0762
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,0099
|10,0601
|% -0,25
|
|Frank
|8,3628
|8,4131
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9644
|1,9743
|% -0,37
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,44
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|21,99
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|10,64
|
|Çeyrek
|740
|756
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,17
|