***PAPIL* *IHEVA* *FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.10.2020 09:16
***PAPIL******IHEVA******FONET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHEVA, PAPIL, FONET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884576
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.158
En Düşük
1.134
18:058,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2103
En Düşük
8,1715
18:059,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6759
En Düşük
9,6415
18:05503,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,70
|Açılış
|: 503,37
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
503,49
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2045
|8,2084
|% 0,29
|
|Euro
|9,6688
|9,6742
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,6642
|10,7176
|% 0,24
|
|Frank
|8,9838
|9,0379
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1801
|2,1910
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|