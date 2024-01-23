***PAPIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.01.2024 11:49
***PAPIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAPIL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Atakan Öztiryaki tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242170
BIST
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13:108.083
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 72,55
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.072
En Yüksek
8.146
13:1030,2814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0252
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
13:1032,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0179
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
13:101.973,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.973,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler13:08
|AVTUR
|9,90
|13.286.624
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|40.992.922
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|11.930.847
|% 9,99
|
|DOFER
|37,90
|108.453.828
|% 9,98
|
|BINHO
|435,50
|573.959.491
|% 9,97
|
|BAYRK
|25,66
|27.992.648
|% -9,96
|
|ULAS
|21,50
|12.792.786
|% -7,33
|
|VKFYO
|33,00
|35.404.328
|% -6,30
|
|QNBFB
|257,75
|1.805.466
|% -5,59
|
|CMENT
|186,10
|1.612.614
|% -4,91
|
|YKBNK
|21,56
|3.008.543.195
|% -2,97
|
|THYAO
|253,00
|2.620.731.312
|% 1,10
|
|AKBNK
|39,22
|2.441.181.629
|% -2,10
|
|ISCTR
|24,46
|2.256.561.868
|% -2,24
|
|EKGYO
|9,69
|1.926.969.094
|% 2,32
|
|EKGYO
|9,69
|1.926.969.094
|% 2,32
|
|YKBNK
|21,56
|3.008.543.195
|% -2,97
|
|KATMR
|2,24
|263.996.377
|% 0,90
|
|AKFGY
|1,96
|179.778.247
|% 2,62
|
|ISCTR
|24,46
|2.256.561.868
|% -2,24
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2750
|30,2804
|% 0,08
|
|Euro
|32,9836
|32,9922
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,4208
|38,6134
|% 0,22
|
|Frank
|34,7396
|34,9489
|% 0,16
|
|Riyal
|8,0484
|8,0888
|% 0,07
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,24
|22,27
|% 0,66
|
|Platin
|902,06
|903,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,66
|938,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,61
|79,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,64
|2.026,93
|% 0,66
|