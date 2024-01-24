***PAPIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.01.2024 11:47
***PAPIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAPIL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Atakan Öztiryaki tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242433
BIST
'
12:308.007
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,18
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.019
12:3030,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1088
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
12:3033,0468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2375
|Açılış
|: 32,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
12:301.978,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,47
|Açılış
|: 1.978,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler12:30
|DIRIT
|16,39
|4.057.049
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|13.945.054
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|23.483.200
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|196.197.190
|% 9,99
|
|BAYRK
|29,06
|23.622.148
|% 9,99
|
|EUKYO
|16,85
|5.360.902
|% -4,86
|
|EKIZ
|34,56
|313.943
|% -4,79
|
|ERSU
|18,50
|2.637.786
|% -4,74
|
|AVTUR
|9,46
|14.584.290
|% -4,44
|
|OYAYO
|27,30
|10.736.269
|% -4,21
|
|THYAO
|250,75
|2.343.609.615
|% 0,78
|
|BINHO
|441,25
|1.962.317.507
|% 1,32
|
|ISCTR
|24,46
|1.907.280.513
|% 2,43
|
|YKBNK
|21,34
|1.894.709.442
|% 2,40
|
|EREGL
|41,72
|1.850.328.515
|% -1,46
|
|YKBNK
|21,34
|1.894.709.442
|% 2,40
|
|ISCTR
|24,46
|1.907.280.513
|% 2,43
|
|EKGYO
|9,31
|722.840.356
|% -0,96
|
|EREGL
|41,72
|1.850.328.515
|% -1,46
|
|AKBNK
|39,06
|1.642.150.409
|% 2,36
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2781
|30,2842
|% 0,36
|
|Euro
|33,0371
|33,0468
|% 0,72
|
|Sterlin
|38,4248
|38,6175
|% 0,63
|
|Frank
|34,8208
|35,0306
|% 0,84
|
|Riyal
|8,0507
|8,0910
|% 0,31
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|912,57
|913,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,54
|972,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,04
|80,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,29
|2.033,58
|% 0,66
|