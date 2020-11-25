***PAPIL* *KFEIN* *CRFSA* *SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.11.2020 09:19
***PAPIL******KFEIN******CRFSA******SAHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SAHOL, CRFSA, KFEIN, PAPIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889874
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
0
En Düşük
0
18:057,9721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0333
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0097
En Düşük
7,9640
18:059,4880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0364
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4742
18:05464,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,14
|Açılış
|: 464,07
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
463,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|ACSEL
|18,85
|9.552.187
|% 0,00
|
|ADESE
|3,16
|20.943.489
|% 0,00
|
|AFYON
|4,56
|361.279.871
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|MRGYO
|3,34
|29.084.317
|% 0,00
|
|ACSEL
|18,85
|9.552.187
|% 0,00
|
|ADESE
|3,16
|20.943.489
|% 0,00
|
|AFYON
|4,56
|361.279.871
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,00
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9659
|7,9743
|% -0,39
|
|Euro
|9,4705
|9,4832
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,6412
|10,6946
|% -0,21
|
|Frank
|8,7405
|8,7932
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1261
|2,1367
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-1,35
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|0,34
|