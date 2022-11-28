***PAPIL* *KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***PAPIL******KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [PAPIL]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar28.11.2022 tarihinde Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) payları ile ilgili olarak 23,800 - 24,460 TL fiyat aralığından 500.000 adet satış işlemi borsada gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 28.11.2022 tarihi itibariyle %9,55 oy hakkı %9,55 sınırına düşmüştür.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)28/11/2022 0 500.000 -500.000 3.781.250 3.281.250 % 11 % 11 % 9,55 % 9,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082723BIST