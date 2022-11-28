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***PAPIL* *KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

28.11.2022 18:43
***PAPIL* *KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***PAPIL******KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [PAPIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

28.11.2022 tarihinde Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) payları ile ilgili olarak 23,800 - 24,460 TL fiyat aralığından 500.000 adet satış işlemi borsada gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 28.11.2022 tarihi itibariyle %9,55 oy hakkı %9,55 sınırına düşmüştür.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/11/2022 0 500.000 -500.000 3.781.250 3.281.250 % 11 % 11 % 9,55 % 9,55




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082723


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IDEAS 44,00 19.279.252 % 10,00  
BASCM 5,06 1.486.392 % 10,00  
SEGYO 3,52 115.831.335 % 10,00  
EUYO 4,07 4.043.688 % 10,00  
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Sterlin 22,2241 22,3356 % 0,16  
Frank 19,5484 19,6662 % 0,05  
Riyal 4,9388 4,9636 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 1,88  
Altın Gr. 1.043 1.044 1,32  
Cumhuriyet 6.988 7.094 -21,00  
Tam 6.963 7.051 15,00  
Yarım 3.377 3.447 7,00  
Çeyrek 1.683 1.723 4,00  
Gümüş.Ons 20,94 20,99 0,03  
Gümüş Gr. 12,53 12,56 0,01  
B. Petrol 83,24 83,24 -0,47  
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