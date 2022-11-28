***PAPIL* *KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2022 18:43
***PAPIL******KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
28.11.2022 tarihinde Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) payları ile ilgili olarak 23,800 - 24,460 TL fiyat aralığından 500.000 adet satış işlemi borsada gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 28.11.2022 tarihi itibariyle %9,55 oy hakkı %9,55 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/11/2022 0 500.000 -500.000 3.781.250 3.281.250 % 11 % 11 % 9,55 % 9,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082723
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6554
En Düşük
18,6070
18:0519,3172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0588
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3172
En Düşük
19,2462
18:051.043,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.043,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.044,67
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6220
|18,6397
|% 0,07
|
|Euro
|19,2238
|19,3225
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,2241
|22,3356
|% 0,16
|
|Frank
|19,5484
|19,6662
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|1,88
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.044
|1,32
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.963
|7.051
|15,00
|
|Yarım
|3.377
|3.447
|7,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.723
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,53
|12,56
|0,01
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem