***PAPIL* *KFEIN*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL******KFEIN*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KFEIN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/06/2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararı ile1- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sayın Murat Kerimoğlu'nun istifasının kabulüne,2- Sayın Murat Kerimoğlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne T.T.K.'nın 363. maddesi gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.'nin (Temsilci: Ali Cem KALYONCU) seçilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942467BIST