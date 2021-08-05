***PAPIL* *KFEIN*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL******KFEIN*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KFEIN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararı ile1- Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Doğan Demir'in Yönetim Kurulu Başkanı, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Temsilci: Ali Cem Kalyoncu) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmet Çağrı Demirtaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Feyza Arda ile Handan Duray'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmalarına,2- Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Demir ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin şirket unvanı ya da kaşesi altında vazedecekleri müşterek imzaları ile şirketimizi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,3- İşbu kararın tescil ve ilan ettirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954875BIST