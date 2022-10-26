***PAPIL* *KFEIN*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL******KFEIN*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KFEIN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 26.10.2022 tarih ve 2022/19 sayılı kararı ile1- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasını bildiren Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin (Temsilci: Sayın Ali Cem Kalyoncu) istifasının kabulüne,2- Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin (Temsilci: Sayın Ali Cem Kalyoncu) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine T.T.K'nın 363. maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kamil Yılmaz'ın seçilmesine,3- İşbu kararın tescil ve ilan ettirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074511BIST