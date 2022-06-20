***PAPIL* *MARTI* *BALAT* *SEKUR* *SNGYO* *HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.06.2022 09:04
***PAPIL******MARTI******BALAT******SEKUR******SNGYO******HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BALAT, MARTI, PAPIL, SEKUR, SNGYO]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038166
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
0
En Düşük
0
17:5917,3174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0076
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:5918,2472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0617
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1200
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:591.026,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.026,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|22,98
|1.550.269
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|7.520.439
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,98
|58.394.457
|% 0,00
|
|AGYO
|3,65
|58.750.948
|% 0,00
|
|AKGRT
|2,97
|17.517.507
|% 0,00
|
|DOKTA
|16,15
|288.988
|% -32,88
|
|DERHL
|6,92
|5.220.605
|% 0,00
|
|ESCAR
|43,00
|4.318.358
|% 0,00
|
|EDATA
|13,96
|12.958.614
|% 0,00
|
|ELITE
|18,33
|12.362.107
|% 0,00
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 0,00
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% 0,00
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|1.128.913.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% 0,00
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% 0,00
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3111
|17,3174
|% -0,04
|
|Euro
|18,2235
|18,2472
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,1387
|21,2447
|% 0,12
|
|Frank
|17,8657
|17,9733
|% 0,48
|
|Riyal
|4,6027
|4,6258
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|3,22
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Tam
|6.807
|6.917
|-49,00
|
|Yarım
|3.342
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,63
|