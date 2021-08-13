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***PAPIL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

13.08.2021 16:56



***PAPIL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler PAPIL

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. TREPAPL00010 PAPIL Nakit Temettü Ödeme 1,23635 1,45454 13/08/2021 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957991


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 16,94 462.737 % 10,00  
VKING 7,60 4.478.462 % 9,99  
SUMAS 81,00 1.223.932 % 9,98  
ISKPL 41,70 83.921.988 % 9,97  
IZFAS 6,20 5.705.150 % 9,93  
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Dolar 8,5174 8,5190 % -0,26  
Euro 10,0398 10,0629 % 0,00  
Sterlin 11,7759 11,8350 % 0,14  
Frank 9,2693 9,3251 % 0,62  
Riyal 2,2643 2,2756 % -0,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 26,86  
Altın Gr. 487 487 5,75  
Cumhuriyet 3.233 3.282 27,00  
Tam 3.219 3.302 30,94  
Yarım 1.556 1.597 14,96  
Çeyrek 780 799 7,48  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 0,55  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 0,13  
B. Petrol 70,11 70,11 -1,20  
Seans Raporu 18:05
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