***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun
11.03.2020 20:25
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile, Şirket'imizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827249
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
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|Önceki Kapanış
|: 101.063
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102.839
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98.806
18:056,1982
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 327,35
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|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|137.168.218
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.688.197
|% 19,91
|
|CRFSA
|7,11
|108.036.496
|% 19,90
|
|DEVA
|9,94
|158.686.414
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.942.592
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.104.141
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.704.741
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.732.645
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9410
|7,9808
|% 0,17
|
|Frank
|6,5666
|6,6062
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6452
|1,6534
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-4,66
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|36,20
|36,20
|-1,02
|