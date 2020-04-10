***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun
10.04.2020 09:29
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.04.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
09.04.2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837081
BIST
10:5696.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 225,65
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.202
En Düşük
95.352
10:566,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
10:567,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0361
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
10:56360,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,66
|Açılış
|: 360,31
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|29.030.852
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|RTALB
|6,50
|9.506.122
|% 9,80
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.594.322
|% -10,00
|
|QNBFL
|110,30
|3.437.077
|% -5,97
|
|AYCES
|16,55
|160.804
|% -5,37
|
|TIRE
|6,96
|5.452.475
|% -5,05
|
|TDGYO
|2,56
|411.064
|% -4,83
|
|PGSUS
|50,85
|359.762.059
|% 8,93
|
|ISFIN
|3,16
|222.369.388
|% 3,27
|
|GARAN
|8,42
|147.040.141
|% -0,82
|
|THYAO
|9,74
|105.380.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|103.268.133
|% -0,99
|
|ISFIN
|3,16
|222.369.388
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,01
|103.268.133
|% -0,99
|
|GSRAY
|2,60
|93.532.869
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,06
|30.487.362
|% 1,92
|
|MNDRS
|1,36
|37.857.557
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3015
|8,3431
|% 0,24
|
|Frank
|6,8876
|6,9291
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7694
|1,7783
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|