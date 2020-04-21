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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun

21.04.2020 18:24
GÜNCEL HABERLER



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2020 - 10.04.2020 - 11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.04.2020
Tescil Tarihi
17.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.04.2020 - 10063
Açıklamalar

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, Şirketimiz'in 2020 hesap dönemi için, bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 21 Nisan 2020 tarih ve 10063 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839626


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Cumhuriyet 2.415 2.473 -10,90  
Tam 2.478 2.537 -22,70  
Yarım 1.207 1.239 -5,40  
Çeyrek 606 619 -2,80  
Gümüş.Ons 14,74 14,79 -0,55  
Gümüş Gr. 3,31 3,31 -0,11  
B. Petrol 18,36 18,36 -7,21  
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