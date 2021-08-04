***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun
04.08.2021 15:29
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.08.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
04.08.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954675
BIST
15:481.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,91
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:488,4319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0270
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:4810,0050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0100
En Düşük
9,9750
15:48494,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,50
|Açılış
|: 494,55
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,75
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ISGSY
|10,67
|35.079.407
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.377.488
|% 9,98
|
|SEKUR
|26,02
|34.366.693
|% 9,97
|
|AGYO
|3,53
|30.548.392
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|178.212.227
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|54.591.169
|% -5,26
|
|CRFSA
|39,00
|4.843.041
|% -3,47
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|CEOEM
|8,35
|20.363.044
|% -3,24
|
|GARAN
|9,04
|1.509.301.258
|% 2,03
|
|THYAO
|12,77
|558.388.765
|% 1,11
|
|AKBNK
|5,42
|478.541.226
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,90
|441.772.647
|% 1,41
|
|SISE
|7,83
|334.106.776
|% 0,51
|
|GARAN
|9,04
|1.509.301.258
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,46
|263.534.700
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|138.282.475
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|478.541.226
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,81
|113.698.544
|% 0,56
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4286
|8,4319
|% 0,32
|
|Euro
|9,9950
|10,0050
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,7201
|11,7788
|% 0,55
|
|Frank
|9,3041
|9,3601
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2420
|2,2532
|% 0,37
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|16,38
|
|Altın Gr.
|495
|495
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.263
|3.346
|20,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|9,73
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,99
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:01TOASO
Yüzde 5.03 oranında artışla 38.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 848, 799 adet işlem
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16:00XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 9, 663.00 milyon TL de
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16:00VBTYZ
Yüzde 7.52 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 113, 272 adet işlem
-
15:59OZRDN
Yüzde 5.12 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 982 adet işlem
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15:58SELGD
Yüzde 4.19 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 441, 623 adet işlem