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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun

04.08.2021 15:29



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.08.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

04.08.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda  
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954675


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Altın Gr. 495 495 5,77  
Cumhuriyet 3.279 3.329 21,00  
Tam 3.263 3.346 20,10  
Yarım 1.577 1.618 9,73  
Çeyrek 791 809 4,86  
Gümüş.Ons 25,83 25,87 0,32  
Gümüş Gr. 7,00 7,01 0,11  
B. Petrol 71,42 71,42 -0,99  
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