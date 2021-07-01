***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.Ekli esas sözleşme tadil tasarısı ile 01.07.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945545BIST