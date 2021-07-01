***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.07.2021 18:41
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Ekli esas sözleşme tadil tasarısı ile 01.07.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945545
BIST
18:051.373
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498,81
En Düşük
492,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.976.649
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.332.027
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.762.378
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.123.586
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.433.382
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|824.159
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.181.186
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,45
|5.717.500
|% -8,78
|
|IDGYO
|5,37
|7.722.487
|% -8,67
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 1,84
|
|KOZAL
|118,50
|426.070.091
|% 1,20
|
|ERBOS
|127,00
|354.895.786
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,89
|287.363.705
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 1,39
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6673
|8,6704
|% -0,33
|
|Euro
|10,2890
|10,3064
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,8993
|11,9590
|% -0,82
|
|Frank
|9,3292
|9,3854
|% -0,38
|
|Riyal
|2,3046
|2,3161
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|4,42
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|1,25
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