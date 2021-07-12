***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2 nci maddesinin tadil edilmesine yönelik başvurumuzun olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 12.07.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-8653 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.Esas Sözleşme tadili için 12.07.2021 tarihinde (bugün) T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950401BIST