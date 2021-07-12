***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.07.2021 18:25
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2 nci maddesinin tadil edilmesine yönelik başvurumuzun olumlu karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 12.07.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-8653 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.
Esas Sözleşme tadili için 12.07.2021 tarihinde (bugün) T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950401
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|Tam
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