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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

28.07.2021 18:23



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021 - 12.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2 nci maddesinin tadil edilmesine yönelik T.C. Ticaret Bakanlığına 12.07.2021 tarihinde yapılan başvurumuzun olumlu karşılandığı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065781895 sayılı yazısı ile 28.07.2021 tarihinde (bugün) posta ile tarafımıza bildirilmiştir. 
Esas Sözleşme tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onayları sonrasında ilgili tadil tasarısı 04.08.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952382


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