***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021 - 12.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2 nci maddesinin tadil edilmesine yönelik T.C. Ticaret Bakanlığına 12.07.2021 tarihinde yapılan başvurumuzun olumlu karşılandığı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065781895 sayılı yazısı ile 28.07.2021 tarihinde (bugün) posta ile tarafımıza bildirilmiştir.Esas Sözleşme tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onayları sonrasında ilgili tadil tasarısı 04.08.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952382BIST