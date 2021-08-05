***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.08.2021 00:52
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021 - 12.07.2021 - 28.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Unvanı" başlıklı 2 nci maddesine yönelik hazırlanan tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanması akabinde 04.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda genel kurul tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954877
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|ODAS
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|Dolar
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|10,0613
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|493
|493
|4,32
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|3.271
|3.321
|13,00
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|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
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|1.572
|1.613
|4,25
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|Çeyrek
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