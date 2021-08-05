***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021 - 12.07.2021 - 28.07.2021 - 05.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylan esas sözleşme tadil tasarısı 05.08.2021 tarih ve 10381 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955215BIST