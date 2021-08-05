***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.08.2021 21:35
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021 - 12.07.2021 - 28.07.2021 - 05.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylan esas sözleşme tadil tasarısı 05.08.2021 tarih ve 10381 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955215
BIST
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|UZERB
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|THYAO
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|652.575.263
|% 1,03
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|AKBNK
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|% 1,85
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|GARAN
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|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
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|ODAS
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|% 2,96
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|AKBNK
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|TSKB
|1,33
|127.054.129
|% 1,53
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|18:05
|Alış
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|%
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|Dolar
|8,5223
|8,5270
|% 0,62
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|Euro
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|% 0,72
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|11,9098
|% 0,93
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|9,3764
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|% 0,64
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|Riyal
|2,2680
|2,2793
|% 0,61
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-6,45
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|Altın Gr.
|495
|495
|1,29
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|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
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|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
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|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
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|Çeyrek
|792
|810
|3,85
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|Gümüş.Ons
|25,14
|25,20
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|6,89
|6,91
|-0,02
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|B. Petrol
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|71,19
|0,81
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