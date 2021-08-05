***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
05.08.2021 21:35
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
05.08.2021 tarih ve 10381 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen değişiklik sonrası güncellenen Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 03/05/2013 08/05/2013 8315
6 27/05/2015 01/06/2015 8831
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 06/12/2016 12/12/2016 9217
6 28/12/2018 03/01/2019 9737
6 28/12/2018 17/01/2019 9747
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 24/04/2019 30/04/2019 9819
6 19/07/2019 24/07/2021 9875
6 07/01/2020 09/01/2020 9990
2 05/08/2021 05/08/2021 10381
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955216
BIST