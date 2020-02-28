***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.700.000 -40.806 1.367.320 16.968.234 20.129.590 40.124.338 40.124.338Transferler20.129.500 -20.129.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-33.473 25.134.368 25.100.895 25.100.895Sermaye Arttırımı28.300.000 71.500 -28.371.500Kar Payları-5.799.666 -5.799.666 -5.799.666Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -74.279 1.438.820 2.926.658 25.134.368 59.425.567 59.425.567Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -74.279 1.438.820 2.926.658 25.134.368 59.425.567 59.425.567Transferler1.789.671 23.344.697 -25.134.368Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.729 8.273.945 8.254.216 8.254.216Sermaye Arttırımı4.375.000 4.375.000 4.375.000Kar Payları-5.361.879 -5.361.879 -5.361.879Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15.902.430 15.902.430 15.902.430Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.302.405 36.606.307Dönem Karı (Zararı)8.273.945 25.134.368Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.622.719 6.443.279Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 566.129 120.874Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 43.534 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler424.631 99.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 327.138 99.496Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5,10 97.493 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-540.487 -590.190Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-540.487 -590.190Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 1.142.803 6.813.099Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-13.891 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler175.377 12.493.209Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4,22 104.800 8.694.620Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-177.748 16.477Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -5.009.821 2.683.318Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)22,6 -859.395 1.006.012Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 90.840 -1.882.988Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 74.341 -61.920Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.726.431 29.422İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22 6.621.668 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)104.763 29.422İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-774.071 2.008.268Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -794.276 2.086.817Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20.205 -78.549Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.072.041 44.070.856Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -17.593 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -3.752.043 -7.464.549YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.089.007 -186.345Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.838 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.838 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -1.091.845 -186.345FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.189.538 -4.912.713Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.868.750 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.868.750 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -266.500 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri19 540.487 886.953Ödenen Temettüler-5.361.879 -5.799.666Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.591.320 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.402.936 31.507.249NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.402.936 31.507.249DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 54.674.635 23.167.386DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 75.077.571 54.674.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 76.171.665 55.788.181Ticari Alacaklar479.227 560.520İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 0 121.096İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 479.227 439.424Diğer Alacaklar217.722 39.974İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar217.722 39.974Stoklar5 8.535.578 3.569.291Peşin Ödenmiş Giderler1.453.062 593.667İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler22 1.309.370 16.572İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 143.692 577.095Diğer Dönen Varlıklar13 1.522.980 709.252ARA TOPLAM88.380.234 61.260.885TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR88.380.234 61.260.885DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 689.623 290.657Kullanım Hakkı Varlıkları9 974.178 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 527.617 67.776Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.725.173 738.488TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.916.591 1.096.921TOPLAM VARLIKLAR92.296.825 62.357.806KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları301.305 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları301.305 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 301.305 0Ticari Borçlar114.986 24.146İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 114.986 24.146Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 180.493 106.152Diğer Borçlar6.765.350 38.919İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 6.621.668İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar143.682 38.919Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 529.708 2.157.828Kısa Vadeli Karşılıklar478.084 176.961Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 357.084 176.961Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar121.000 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler184.613 164.408ARA TOPLAM8.554.539 2.668.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.554.539 2.668.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar728.411 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar728.411 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 728.411 0Uzun Vadeli Karşılıklar418.541 263.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 418.541 263.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.146.952 263.825TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.701.491 2.932.239ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.595.334 59.425.567Ödenmiş Sermaye14 34.375.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.902.430 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-94.008 -74.279Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.008 -74.279Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.008 -74.279Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 3.228.491 1.438.820Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.909.476 2.926.658Net Dönem Karı veya Zararı8.273.945 25.134.368TOPLAM ÖZKAYNAKLAR82.595.334 59.425.567TOPLAM KAYNAKLAR92.296.825 62.357.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 17.260.616 58.545.312Satışların Maliyeti15 -7.756.866 -23.659.805TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.503.750 34.885.507BRÜT KAR (ZARAR)9.503.750 34.885.507Genel Yönetim Giderleri16 -6.115.229 -4.873.427Pazarlama Giderleri16 -1.769.189 -1.873.857Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 535.195 1.014.260Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -424.167 -988.013ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.730.360 28.164.470FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.730.360 28.164.470Finansman Gelirleri19 10.788.115 4.108.433Finansman Giderleri19 -3.101.727 -325.436SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.416.748 31.947.467Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.142.803 -6.813.099Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.123.923 -7.532.504Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 981.120 719.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.273.945 25.134.368DÖNEM KARI (ZARARI)8.273.945 25.134.368Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.273.945 25.134.368Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.729 -33.473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -25.294 -42.914Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 5.565 9.441Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.729 -33.473TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.254.216 25.100.895Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.254.216 25.100.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823131BIST