***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -74.279 1.438.820 2.926.658 25.134.368 59.425.567 59.425.567Transferler1.403.483 23.730.885 -25.134.368Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-34.607 4.773.097 4.738.490 4.738.490Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -108.886 2.842.303 26.657.543 4.773.097 64.164.057 64.164.057Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334Transferler8.273.945 -8.273.945Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.532 2.741.766 2.728.234 2.728.234Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -107.540 3.228.491 29.183.421 2.741.766 85.323.568 85.323.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.853.169 2.990.084Dönem Karı (Zararı)2.741.766 4.773.097Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler468.014 245.771Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7,8 276.976 118.908Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler133.867 649.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler194.867 662.903Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-61.000 -13.005Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-406.066 -792.452Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-406.066 -792.452Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-647.018 -1.031.128Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-647.018 -1.031.128Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 459.449 994.900Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler650.806 305.645İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.412.413 263.988Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.433.479 432.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.429 30.382Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -1.271.878 169.433Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-610.551 -402.008Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 129.740 176.360Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-26.531 279.997Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.714.046 6.222İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.610.834 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-103.212 6.222İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-457.239 -428.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-467.210 -376.646Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.971 -51.963Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.202.633 5.282.856Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-10.711 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -639.825 -2.292.772YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-528.770 -212.657Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-528.770 -212.657FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI711.510 1.418.172Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8,10 -512.122 -38.898Türev Araçlardan Nakit Girişleri15 550.483 630.718Alınan Faiz673.149 826.352YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.670.429 4.195.599NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.670.429 4.195.599DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 75.077.571 54.674.635DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 67.407.142 58.870.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 67.825.132 76.171.665Ticari Alacaklar1.912.706 479.227İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.912.706 479.227Diğer Alacaklar246.151 217.722İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar246.151 217.722Türev Araçlar96.535 0Stoklar5 9.807.456 8.535.578Peşin Ödenmiş Giderler2.063.613 1.453.062İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 636.120 1.309.370İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.427.493 143.692Diğer Dönen Varlıklar11 1.927.514 1.522.980ARA TOPLAM83.879.107 88.380.234TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR83.879.107 88.380.234DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 711.337 689.623Kullanım Hakkı Varlıkları8 2.052.850 974.178Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 956.371 527.617Ertelenmiş Vergi Varlığı16 1.657.127 1.725.173TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.377.685 3.916.591TOPLAM VARLIKLAR89.256.792 92.296.825KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar772.358 301.305İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar772.358 301.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 772.358 301.305Ticari Borçlar244.726 114.986İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar244.726 114.986Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar153.962 180.493Diğer Borçlar51.304 6.765.350İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 10.834 6.621.668İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar40.470 143.682Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 277.469 529.708Kısa Vadeli Karşılıklar565.311 478.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar505.311 357.084Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar60.000 121.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler194.584 184.613ARA TOPLAM2.259.714 8.554.539TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.259.714 8.554.539UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.201.691 728.411İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.201.691 728.411Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.201.691 728.411Uzun Vadeli Karşılıklar471.819 418.541Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar471.819 418.541TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.673.510 1.146.952TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.933.224 9.701.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.323.568 82.595.334Ödenmiş Sermaye12 34.375.000 34.375.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.902.430 15.902.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-107.540 -94.008Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-107.540 -94.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-107.540 -94.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.228.491 3.228.491Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.183.421 20.909.476Net Dönem Karı veya Zararı2.741.766 8.273.945TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.323.568 82.595.334TOPLAM KAYNAKLAR89.256.792 92.296.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 2.109.321 5.538.192Satışların Maliyeti13 -1.450.639 -1.843.375TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)658.682 3.694.817BRÜT KAR (ZARAR)658.682 3.694.817Genel Yönetim Giderleri14 -1.424.579 -1.827.463Pazarlama Giderleri14 -671.400 -358.613Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler147.119 210.019Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-112.377 -120.550ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.402.555 1.598.210FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.402.555 1.598.210Finansman Gelirleri15 4.851.684 4.320.127Finansman Giderleri15 -247.914 -150.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.201.215 5.767.997Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-459.449 -994.900Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -387.586 -1.379.758Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -71.863 384.858SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.741.766 4.773.097DÖNEM KARI (ZARARI)2.741.766 4.773.097Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.741.766 4.773.097Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.532 -34.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.349 -44.368Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları16 3.817 9.761Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.532 -34.607TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.728.234 4.738.490Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.728.234 4.738.490http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848322BIST