***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -74.279 1.438.820 2.926.658 25.134.368 59.425.567Transferler1.403.483 23.730.885 -25.134.368 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.468 3.952.065 3.924.597Kar Payları386.188 -5.748.067 -5.361.879Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -101.747 3.228.491 20.909.476 3.952.065 57.988.285 57.988.285Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334Transferler6.348.543 1.925.402 -8.273.945Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.297 4.698.737 4.672.440Kar Payları-1.925.402 -1.925.402Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -120.305 9.577.034 20.909.476 4.698.737 85.342.372 85.342.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.037.103 -3.251.271Dönem Karı (Zararı)4.698.737 3.952.065Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-659.192 1.415.137Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7,8 603.071 275.405Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler114.924 2.268.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler235.924 262.095Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-121.000 2.006.407Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.275.171 -1.237.855Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.275.171 -1.237.855Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-757.540 -535.548Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-757.540 -535.548Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 607.912 868.651Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler47.612 -224.018İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.078.311 -5.010.499Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.589.692 -2.028.812Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler197.782 29.382Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.306.781 -351.901Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-486.136 -2.079.148Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler101.200 99.794Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17.830 -8.126Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.689.401 6.853İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.610.834İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-78.567 6.853Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7.242 2.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-330.355 -681.226Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-368.043 -588.251Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)37.688 -92.975Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.038.766 356.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-10.711 -5.542Vergi İadeleri (Ödemeleri)-987.626 -3.602.432YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-781.121 -335.741Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-781.121 -335.741FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-374.343 -3.641.408Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-678.633 -109.178Türev Araçlardan Nakit Girişleri15 715.800 535.671Ödenen Temettüler-1.925.402 -5.361.879Alınan Faiz1.513.892 1.293.978YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.192.567 -7.228.420NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.192.567 -7.228.420DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 75.077.571 54.674.635DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 66.885.004 47.446.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 67.913.364 76.171.665Ticari Alacaklar2.068.919 479.227İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.068.919 479.227Diğer Alacaklar19.940 217.722İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.940 217.722Türev Araçlar41.740Stoklar5 9.842.359 8.535.578Peşin Ödenmiş Giderler1.939.198 1.453.062İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 984.364 1.309.370İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler954.834 143.692Diğer Dönen Varlıklar11 1.891.023 1.522.980ARA TOPLAM83.716.543 88.380.234TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR83.716.543 88.380.234DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 657.424 689.623Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.851.928 974.178Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 1.137.463 527.617Ertelenmiş Vergi Varlığı16 1.885.481 1.725.173TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.532.296 3.916.591TOPLAM VARLIKLAR89.248.839 92.296.825KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar727.538 301.305İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar727.538 301.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 727.538 301.305Ticari Borçlar216.186 114.986İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar216.186 114.986Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar198.323 180.493Diğer Borçlar75.949 6.765.350İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 10.834 6.621.668İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar65.115 143.682Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.242Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 302.885 529.708Kısa Vadeli Karşılıklar499.729 478.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar499.729 357.084Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar121.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler222.301 184.613ARA TOPLAM2.250.153 8.554.539TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.250.153 8.554.539UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.121.490 728.411İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.121.490 728.411Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.121.490 728.411Uzun Vadeli Karşılıklar534.824 418.541Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar534.824 418.541TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.656.314 1.146.952TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.906.467 9.701.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.342.372 82.595.334Ödenmiş Sermaye12 34.375.000 34.375.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.902.430 15.902.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-120.305 -94.008Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-120.305 -94.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-120.305 -94.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.577.034 3.228.491Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.909.476 20.909.476Net Dönem Karı veya Zararı4.698.737 8.273.945TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.342.372 82.595.334TOPLAM KAYNAKLAR89.248.839 92.296.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 4.692.536 8.365.802Satışların Maliyeti13 -3.556.590 -3.246.425TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.135.946 5.119.377BRÜT KAR (ZARAR)1.135.946 5.119.377Genel Yönetim Giderleri14 -3.007.353 -3.613.401Pazarlama Giderleri14 -972.652 -730.179Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler462.806 335.841Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-225.925 -2.155.393ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.607.178 -1.043.755FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.607.178 -1.043.755Finansman Gelirleri15 8.138.986 7.576.862Finansman Giderleri15 -225.159 -1.712.391SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.306.649 4.820.716Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-607.912 -868.651Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -760.803 -1.254.232Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 152.891 385.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.698.737 3.952.065DÖNEM KARI (ZARARI)4.698.737 3.952.065Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.698.737 3.952.065Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-26.297 -27.468Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.714 -35.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 7.417 7.748Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.297 -27.468TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.672.440 3.924.597Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.672.440 3.924.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866946BIST