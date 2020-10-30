***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









1.789.671 23.344.697 -25.134.368Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-39.275 3.381.485 3.342.210 3.342.210Kar Payları-5.361.879 -5.361.879 -5.361.879Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -113.554 3.228.491 20.909.476 3.381.485 57.405.898 57.405.898Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334Transferler6.348.543 1.925.402 -8.273.945Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.924 9.479.077 9.457.153 9.457.153Kar Payları-1.925.402 -1.925.402 -1.925.402Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -115.932 9.577.034 20.909.476 9.479.077 90.127.085 90.127.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-869.328 -6.504.471Dönem Karı (Zararı)9.479.077 3.381.485Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-212.975 762.611Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7,8 891.557 476.282Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler243.980 2.222.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler364.980 285.207Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-121.000 1.937.405Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.735.679 -1.620.044Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.735.679 -1.620.044Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.620.488 -540.487Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.620.488 -540.487Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.670.702 431.420Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler336.953 -207.172İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.750.272 -6.954.039Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.592.694 -495.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.853 28.781Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.543.205 -2.390.918Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)246.228 -3.833.759Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler175.946 280.981Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-18.163 11.618Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.702.047 290.226İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.621.668İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-80.379 290.226Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 164.114İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler680.810 -1.009.548Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)639.049 -965.013Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)41.761 -44.535Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları515.830 -2.809.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-10.711 -17.593Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.374.447 -3.676.935YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.574.614 -603.768Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.351 2.838Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.594.965 -606.606FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI212.206 -3.391.243Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.539.951 -277.818Türev Araçlardan Nakit Girişleri15 1.614.080 540.487Ödenen Temettüler-1.925.402 -5.361.879Alınan Faiz2.063.479 1.707.967YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.231.736 -10.499.482NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.231.736 -10.499.482DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 75.077.571 54.674.635DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 72.845.835 44.175.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 73.610.131 76.171.665Ticari Alacaklar1.714.671 479.227İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.714.671 479.227Diğer Alacaklar214.869 217.722İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar214.869 217.722Türev Araçlar6.408Stoklar5 10.078.783 8.535.578Peşin Ödenmiş Giderler1.206.834 1.453.062İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 606.560 1.309.370İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler600.274 143.692Diğer Dönen Varlıklar11 1.721.515 1.522.980ARA TOPLAM88.553.211 88.380.234TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR88.553.211 88.380.234DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 709.256 689.623Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.855.854 974.178Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 1.855.571 527.617Ertelenmiş Vergi Varlığı16 2.010.265 1.725.173TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.430.946 3.916.591TOPLAM VARLIKLAR94.984.157 92.296.825KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar737.698 301.305İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar737.698 301.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 737.698 301.305Ticari Borçlar290.932 114.986İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar290.932 114.986Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar162.330 180.493Diğer Borçlar63.303 6.765.350İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 0 6.621.668İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar63.303 143.682Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 1.104.871 529.708Kısa Vadeli Karşılıklar582.144 478.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar582.144 357.084Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 121.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler226.374 184.613ARA TOPLAM3.167.652 8.554.539TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.167.652 8.554.539UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.113.562 728.411İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.113.562 728.411Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.113.562 728.411Uzun Vadeli Karşılıklar575.858 418.541Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar575.858 418.541TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.689.420 1.146.952TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.857.072 9.701.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.127.085 82.595.334Ödenmiş Sermaye12 34.375.000 34.375.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.902.430 15.902.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-115.932 -94.008Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-115.932 -94.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-115.932 -94.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.577.034 3.228.491Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.909.476 20.909.476Net Dönem Karı veya Zararı9.479.077 8.273.945TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.127.085 82.595.334TOPLAM KAYNAKLAR94.984.157 92.296.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 7.248.981 12.789.203 2.556.445 4.423.401Satışların Maliyeti13 -5.711.423 -5.480.124 -2.154.833 -2.233.699TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.537.558 7.309.079 401.612 2.189.702BRÜT KAR (ZARAR)1.537.558 7.309.079 401.612 2.189.702Genel Yönetim Giderleri14 -4.226.091 -5.491.778 -1.218.738 -1.878.377Pazarlama Giderleri14 -1.475.753 -1.192.168 -503.101 -461.989Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler868.489 448.457 405.683 112.616Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-871.836 -2.227.276 -645.911 -71.883ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.167.633 -1.153.686 -1.560.455 -109.931FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.167.633 -1.153.686 -1.560.455 -109.931Finansman Gelirleri15 16.103.447 7.974.090 7.964.461 397.228Finansman Giderleri15 -786.035 -3.007.499 -560.876 -1.295.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.149.779 3.812.905 5.843.130 -1.007.811Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.670.702 -431.420 -1.062.790 437.231Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.949.610 -1.252.819 -1.188.807 1.413Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 278.908 821.399 126.017 435.818SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.479.077 3.381.485 4.780.340 -570.580DÖNEM KARI (ZARARI)9.479.077 3.381.485 4.780.340 -570.580Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.479.077 3.381.485 4.780.340 -570.580Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-21.924 -39.275 4.373 -11.807Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.108 -50.352 5.606 -15.136Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 6.184 11.077 -1.233 3.329Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.924 -39.275 4.373 -11.807TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.457.153 3.342.210 4.784.713 -582.387Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.457.153 3.342.210 4.784.713 -582.387http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885196BIST