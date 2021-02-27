***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -74.279 1.438.820 2.926.658 25.134.368 59.425.567 59.425.567Transferler1.789.671 23.344.697 -25.134.368Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.729 8.273.945 8.254.216 8.254.216Sermaye Arttırımı4.375.000 4.375.000 4.375.000Kar Payları-5.361.879 -5.361.879 -5.361.879Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15.902.430 15.902.430 15.902.430Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334Transferler593.003 7.680.942 -8.273.945Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-54.321 9.447.692 9.393.371 9.393.371Kar Payları-1.925.402 -1.925.402 -1.925.402Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -148.329 3.821.494 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.566.635 6.302.405Dönem Karı (Zararı)9.447.692 8.273.945Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.933.498 1.622.719Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 1.320.974 566.129Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35.730 43.534Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 35.730 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 43.534Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler306.808 424.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 405.308 327.138Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5,10 -98.500 97.493Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.707.311 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.707.311 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.083.850 -540.487Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.083.850 -540.487Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 1.194.151 1.142.803Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -13.891İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.490.029 175.377Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.279.297 104.800Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler205.427 -177.748Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.086.567 -5.009.821Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)798.852 -859.395Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler169.982 90.840Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-13.765 74.341Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.669.383 6.726.431İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.621.668 6.621.668İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-47.715 104.763Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)834.057 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler550.665 -774.071Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)520.664 -794.276Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)30.001 20.205Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.165 10.072.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -10.630 -17.593Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -2.580.170 -3.752.043YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.259.515 -1.089.007Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.350 2.838Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -3.279.865 -1.091.845FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.602.920 15.189.538Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 22.868.750Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 22.868.750Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -1.227.622 -266.500Türev Araçlardan Nakit Girişleri19 2.002.833 540.487Ödenen Temettüler-1.925.402 -5.361.879Alınan Faiz3.089.573 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)663.538 -2.591.320YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.223.230 20.402.936NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.223.230 20.402.936DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 75.077.571 54.674.635DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 71.854.341 75.077.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 72.617.222 76.171.665Ticari Alacaklar1.722.794 479.227İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.722.794 479.227Diğer Alacaklar12.295 217.722İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.295 217.722Stoklar5 10.622.145 8.535.578Peşin Ödenmiş Giderler654.210 1.453.062İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler22 0 1.309.370İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 654.210 143.692Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar464.808 0Diğer Dönen Varlıklar13 1.002.316 1.522.980ARA TOPLAM87.095.790 88.380.234TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR87.095.790 88.380.234DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 687.038 689.623Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.412.166 974.178Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 3.299.700 527.617Ertelenmiş Vergi Varlığı20 2.131.997 1.725.173TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.530.901 3.916.591TOPLAM VARLIKLAR94.626.691 92.296.825KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar648.903 301.305İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar648.903 301.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 648.903 301.305Ticari Borçlar284.968 114.986İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 284.968 114.986Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 166.728 180.493Diğer Borçlar95.967 6.765.350İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 0 6.621.668İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar95.967 143.682Türev Araçlar81.017 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)834.057 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 529.708Kısa Vadeli Karşılıklar648.557 478.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 626.057 357.084Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22.500 121.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler214.614 184.613ARA TOPLAM2.974.811 8.554.539TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.974.811 8.554.539UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar924.465 728.411İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar924.465 728.411Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 924.465 728.411Uzun Vadeli Karşılıklar664.112 418.541Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 664.112 418.541TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.588.577 1.146.952TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.563.388 9.701.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.063.303 82.595.334Ödenmiş Sermaye14 34.375.000 34.375.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 15.902.430 15.902.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-148.329 -94.008Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-148.329 -94.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-148.329 -94.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 3.821.494 3.228.491Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.665.016 20.909.476Net Dönem Karı veya Zararı9.447.692 8.273.945TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.063.303 82.595.334TOPLAM KAYNAKLAR94.626.691 92.296.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 26.752.980 17.260.616Satışların Maliyeti15 -22.137.613 -7.756.866TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.615.367 9.503.750BRÜT KAR (ZARAR)4.615.367 9.503.750Genel Yönetim Giderleri16 -5.483.272 -6.115.229Pazarlama Giderleri16 -2.434.738 -1.769.189Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 589.248 535.195Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -630.570 -424.167ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.343.965 1.730.360FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.343.965 1.730.360Finansman Gelirleri19 18.183.899 10.788.115Finansman Giderleri19 -4.198.091 -3.101.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.641.843 9.416.748Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.194.151 -1.142.803Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -1.585.654 -2.123.923Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 391.503 981.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.447.692 8.273.945DÖNEM KARI (ZARARI)9.447.692 8.273.945Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.447.692 8.273.945Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 21 0,27000000 0,27000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-54.321 -19.729Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -69.642 -25.294Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 15.321 5.565Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-54.321 -19.729TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.393.371 8.254.216Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.393.371 8.254.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913731BIST