***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -94.008 3.228.491 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334Transferler0 0 0 0 8.273.945 -8.273.945 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -13.532 0 0 2.741.766 2.728.234 2.728.234Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -107.540 3.228.491 29.183.421 2.741.766 85.323.568 85.323.568Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -148.329 3.821.494 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303Transferler0 0 0 0 9.447.692 -9.447.692 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 9.539 0 0 7.303.015 7.312.554 7.312.554Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -138.790 3.821.494 36.112.708 7.303.015 97.375.857 97.375.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-341.691 -7.853.169Dönem Karı (Zararı)7.303.015 2.741.766Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.195.227 468.014Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7,8 347.848 276.976Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler220.631 133.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler180.631 194.867Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler40.000 -61.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.049.469 -406.066Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-81.017 -647.018Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-81.017 -647.018Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.757.234 459.449Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 650.806İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.679.289 -10.412.413Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.050.048 -1.433.479Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.968 -28.429Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-610.551Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler176.866 129.740Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)31.884 -26.531Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.909 -6.714.046İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-27.909 -103.212İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -6.610.834Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-834.057 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.995 -457.239Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-122.479 -467.210Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)92.484 9.971Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-181.047 -7.202.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-31.916 -10.711Vergi İadeleri (Ödemeleri)-128.728 -639.825YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.017.318 -528.770Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.017.318 -528.770FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.430.512 711.510Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-231.104 -512.122Türev Araçlardan Nakit Girişleri15 0 550.483Alınan Faiz1.149.771 673.149Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)511.845 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.503 -7.670.429NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.503 -7.670.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 71.854.341 75.077.571DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 71.925.844 67.407.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 72.176.880 72.617.222Ticari Alacaklar5.772.842 1.722.794İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.772.842 1.722.794Diğer Alacaklar30.263 12.295İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.263 12.295Stoklar5 11.051.815 10.622.145Peşin Ödenmiş Giderler4.073.060 654.210İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.073.060 654.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 464.808Diğer Dönen Varlıklar11 1.124.795 1.002.316ARA TOPLAM94.229.655 87.095.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR94.229.655 87.095.790DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 652.603 687.038Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.212.493 1.412.166Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 4.203.278 3.299.700Peşin Ödenmiş Giderler79.542İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler79.542Ertelenmiş Vergi Varlığı16 1.339.625 2.131.997TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.487.541 7.530.901TOPLAM VARLIKLAR101.717.196 94.626.691KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar614.757 648.903İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar614.757 648.903Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 614.757 648.903Ticari Borçlar461.834 284.968İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar461.834 284.968Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar198.612 166.728Diğer Borçlar68.058 95.967İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar68.058 95.967Türev Araçlar0 81.017Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 81.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 834.057Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 373.711 0Kısa Vadeli Karşılıklar823.896 648.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar761.396 626.057Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar62.500 22.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler307.098 214.614ARA TOPLAM2.847.966 2.974.811TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.847.966 2.974.811UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar805.861 924.465İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar805.861 924.465Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 805.861 924.465Uzun Vadeli Karşılıklar687.512 664.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar687.512 664.112TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.493.373 1.588.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.341.339 4.563.388ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.375.857 90.063.303Ödenmiş Sermaye12 34.375.000 34.375.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.902.430 15.902.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-138.790 -148.329Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-138.790 -148.329Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-138.790 -148.329Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.821.494 3.821.494Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.112.708 26.665.016Net Dönem Karı veya Zararı7.303.015 9.447.692TOPLAM ÖZKAYNAKLAR97.375.857 90.063.303TOPLAM KAYNAKLAR101.717.196 94.626.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 6.055.594 2.109.321Satışların Maliyeti13 -2.303.834 -1.450.639TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.751.760 658.682BRÜT KAR (ZARAR)3.751.760 658.682Genel Yönetim Giderleri14 -1.524.820 -1.424.579Pazarlama Giderleri14 -545.553 -671.400Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler958.607 147.119Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-726.036 -112.377ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.913.958 -1.402.555FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.913.958 -1.402.555Finansman Gelirleri15 7.678.262 4.851.684Finansman Giderleri15 -531.971 -247.914SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.060.249 3.201.215Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.757.234 -459.449Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -967.247 -387.586Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -789.987 -71.863SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.303.015 2.741.766DÖNEM KARI (ZARARI)7.303.015 2.741.766Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.303.015 2.741.766Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.539 -13.532Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.924 -17.349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 -2.385 3.817Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.539 -13.532TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.312.554 2.728.234Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.312.554 2.728.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939139BIST