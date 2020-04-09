***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.03.2020Genel Kurul Tarihi 09.04.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Altınel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü2 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Ücretlendirme Politikası ve 2019 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi10 - Denetçinin seçimi11 - Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması12 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması13 - Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması14 - 2019 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması15 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi16 - 2019 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi19 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EK-1 Vekaletname Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 EK-2 İç Yönerge.pdf - İç YönergeEK: 3 Ek-3 Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 EK-4 Ucretlendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 EK-5 Kar Dagıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 EK-6 Kar Payı Dağıtım Önerisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 EK-7 Bagıs ve Yardım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 Genel Kurul Toplantısına Davet .pdf - İlan MetniEK: 9 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Nisan 2020 tarihinde Altınel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, Ankara adresinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul Sonuçlarını ekli Genel Kurul Toplantı Tutanağında sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Papilon Hazır Bulunanlar Listesi 09042020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Papilon 2019 Yılı Olagan Gene Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 09.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837002BIST