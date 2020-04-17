***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.03.2020Genel Kurul Tarihi 09.04.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Altınel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü2 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Ücretlendirme Politikası ve 2019 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi10 - Denetçinin seçimi11 - Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması12 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması13 - Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması14 - 2019 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması15 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi16 - 2019 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi19 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EK-1 Vekaletname Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 EK-2 İç Yönerge.pdf - İç YönergeEK: 3 Ek-3 Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 EK-4 Ucretlendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 EK-5 Kar Dagıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 EK-6 Kar Payı Dağıtım Önerisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 EK-7 Bagıs ve Yardım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 Genel Kurul Toplantısına Davet .pdf - İlan MetniEK: 9 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Nisan 2020 tarihinde Altınel Hotel Ankara, G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan, Ankara adresinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul Sonuçlarını ekli Genel Kurul Toplantı Tutanağında sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Papilon Hazır Bulunanlar Listesi 09042020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Papilon 2019 Yılı Olagan Gene Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839073BIST