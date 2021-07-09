***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 09.07.2021Genel Kurul Tarihi 04.08.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/FGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi7 - Ücretlendirme Politikası kapsamında 2020 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi9 - Bağımsız Denetçinin seçimi10 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması11 - 2020 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması12 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi16 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması şartıyla genel kurulun onayına sunulması17 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarPapilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950099BIST