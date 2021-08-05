***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 09.07.2021Genel Kurul Tarihi 04.08.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/FGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi7 - Ücretlendirme Politikası kapsamında 2020 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi9 - Bağımsız Denetçinin seçimi10 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması11 - 2020 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması12 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi16 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması şartıyla genel kurulun onayına sunulması17 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirket'imizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 04.08.2021 saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.08.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak.pdf - TutanakEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirket'imizin 04.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.08.2021 tarihinde tescil edilerek 05.08.2021 tarih ve 10381 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955212BIST