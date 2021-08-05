***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin
05.08.2021 21:34
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 09.07.2021
Genel Kurul Tarihi 04.08.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Ücretlendirme Politikası kapsamında 2020 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
9 - Bağımsız Denetçinin seçimi
10 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması
11 - 2020 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
12 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
16 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması şartıyla genel kurulun onayına sunulması
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirket'imizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 04.08.2021 saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.08.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirket'imizin 04.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.08.2021 tarihinde tescil edilerek 05.08.2021 tarih ve 10381 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955212
BIST