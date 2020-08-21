***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde
21.08.2020 18:31
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870722
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
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1.141
En Düşük
1.107
18:057,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,3850
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|Önceki Kapanış
|: 7,3530
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7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0403
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Değişim
|: -0,36%
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|Açılış
|: 455,31
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|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|VAKFN
|4,78
|136.674.400
|% 9,89
|
|OZBAL
|4,78
|90.636.813
|% 9,89
|
|ISGSY
|7,23
|7.166.302
|% 9,88
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|23.204
|% -9,97
|
|BMELK
|5,90
|169.776
|% -9,92
|
|FADE
|5,01
|7.908.335
|% -9,89
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|NATEN
|23,24
|139.842.447
|% -9,57
|
|PGSUS
|46,00
|137.206.471
|% -1,92
|
|HLGYO
|2,11
|127.832.557
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,56
|77.548.274
|% -3,70
|
|HLGYO
|2,11
|127.832.557
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,56
|77.548.274
|% -3,70
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|ODAS
|2,38
|52.637.447
|% -5,56
|
|HDFGS
|4,00
|50.737.813
|% 2,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3022
|7,3191
|% 0,30
|
|Euro
|8,5932
|8,6183
|% -0,47
|
|Sterlin
|9,5405
|9,5884
|% -0,78
|
|Frank
|7,9749
|8,0229
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9452
|1,9550
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-12,52
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,56
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,13
|
|B. Petrol
|43,69
|43,69
|-1,19
|