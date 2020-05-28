***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo
28.05.2020 15:04
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maltepe Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Şirket'imizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait gelir tablosu, 2020 yılı 1.dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Ekte yer alan tablo Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847272
BIST
15:09105.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 527,04
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:096,8192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0470
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:097,5096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0498
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5115
En Düşük
7,4416
15:09377,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,91
|Açılış
|: 377,28
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|15,29
|155.111.374
|% 10,00
|
|KENT
|520,90
|11.927.112
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.791.362
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.202.771
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|5.872.889
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.666.518
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,64
|2.462.234.597
|% 2,51
|
|GARAN
|7,76
|1.721.784.286
|% 1,57
|
|PGSUS
|59,35
|857.062.454
|% 0,42
|
|ASELS
|30,12
|554.466.928
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,67
|505.853.374
|% 1,25
|
|GARAN
|7,76
|1.721.784.286
|% 1,57
|
|THYAO
|12,64
|2.462.234.597
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,43
|230.396.017
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|264.071.254
|% 0,45
|
|GSRAY
|2,97
|339.565.654
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3339
|8,3757
|% 0,65
|
|Frank
|6,9988
|7,0410
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8101
|1,8192
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,83
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.477
|30,10
|
|Tam
|2.518
|2.553
|42,40
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|15,20
|
|Çeyrek
|614
|622
|7,60
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|