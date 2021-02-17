***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo
17.02.2021 18:25
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maltepe Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirket'imizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu, 2020 yılı 4.dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Ekte yer alan tablo Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910525
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0536
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05399,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,81
|Açılış
|: 399,83
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
398,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9909
|6,9940
|% 0,01
|
|Euro
|8,4145
|8,4223
|% -0,60
|
|Sterlin
|9,6544
|9,7029
|% -0,41
|
|Frank
|7,7534
|7,8001
|% -0,65
|
|Riyal
|1,8587
|1,8680
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-18,13
|
|Altın Gr.
|400
|400
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 903 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 98 kaybederek (% -0.68 ) 1, 611
-
17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem