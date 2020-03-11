***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
11.03.2020 23:53
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, tadil edilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin yeni şekli ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına ile karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827260
BIST
18:05100.966
En Yüksek
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|ECZYT
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|OYAYO
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|% -14,74
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|ASELS
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|THYAO
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|% -3,61
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|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 2,46
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|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% -9,85
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|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
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|IHLGM
|1,12
|224.133.412
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|ODAS
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|302.102.271
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|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 5,60
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,9401
|7,9799
|% 0,16
|
|Frank
|6,5962
|6,6359
|% 1,11
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|Riyal
|1,6495
|1,6578
|% 0,85
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.640
|1.641
|5,19
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,05
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|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,00
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|B. Petrol
|35,84
|35,84
|-0,21
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