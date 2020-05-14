***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
14.05.2020 04:55
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 13.05.2020 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince hazırlanan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin raporun sonuç bölümünün KAP'ta yayınlanmasına karar verilmiştir.
İş bu raporun sonuç bölümünde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10 uncu maddesi gereğince Şirketimizce ilişkili taraflardan yapılacak, yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin 2020 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden hazırlanan iş bu raporda söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844863
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9689
18:057,5512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
18:05384,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,60
|Açılış
|: 384,68
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5076
|8,5503
|% -0,53
|
|Frank
|7,1453
|7,1884
|% -0,61
|
|Riyal
|1,8510
|1,8603
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-3,13
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.547
|2.584
|8,10
|
|Yarım
|1.243
|1.263
|3,90
|
|Çeyrek
|621
|632
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,99
|28,99
|-0,42
|
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