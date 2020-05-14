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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

14.05.2020 04:55
GÜNCEL HABERLER



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun 13.05.2020 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince hazırlanan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin raporun sonuç bölümünün KAP'ta yayınlanmasına karar verilmiştir.
İş bu raporun sonuç bölümünde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10 uncu maddesi gereğince Şirketimizce ilişkili taraflardan yapılacak, yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin 2020 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden hazırlanan iş bu raporda söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844863


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IZTAR 8,36 1.100.117 % 10,00  
IDEAS 4,29 908.232 % 10,00  
YBTAS 7.863,70 574.050 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5076 8,5503 % -0,53  
Frank 7,1453 7,1884 % -0,61  
Riyal 1,8510 1,8603 % -0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.714 -3,13  
Altın Gr. 385 385 1,53  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.547 2.584 8,10  
Yarım 1.243 1.263 3,90  
Çeyrek 621 632 2,00  
Gümüş.Ons 15,45 15,49 -0,10  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 -0,03  
B. Petrol 28,99 28,99 -0,42  
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