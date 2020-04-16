***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
16.04.2020 19:27
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çağrı Demirtaş ve Genel Müdür Doğan Demir Şirketi her konuda hiçbir parasal sınırlama olmadan temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838754
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
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|Önceki Kapanış
|: 95.855
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97.065
En Düşük
95.330
18:056,9493
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,9594
En Düşük
6,8896
18:057,5404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 384,10
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|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6233
|8,6666
|% -0,08
|
|Frank
|7,1339
|7,1769
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8436
|1,8528
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.720
|3,35
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.526
|22,10
|
|Tam
|2.533
|2.600
|22,70
|
|Yarım
|1.232
|1.265
|11,10
|
|Çeyrek
|618
|633
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
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|B. Petrol
|28,14
|28,14
|0,45
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