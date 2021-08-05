***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
05.08.2021 00:53
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Demir ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin (Temsilcisi: Ali Cem Kalyoncu) Şirket Unvanı ya da kaşesi altında vazedecekleri müşterek imzaları ile Şirket'i her hususta en geniş şekilde temsile yetkili kılınmıştır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Doğan Demir
İcra başkanı / genel müdürün adı
Oral Tugay Tuntaş
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954879
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|8,5362
|% 0,19
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|% 0,05
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|Alış
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|1.800
|-4,70
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|Altın Gr.
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|495
|0,60
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|3.328
|7,00
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|Tam
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|3.350
|15,92
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|1.621
|7,70
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|810
|3,85
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