***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2020 22:17
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hissedarlarımızdan Papillon AO tarafından gönderilen açıklama aşağıdadır.
15.06.2020 tarihinde Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") payları ile ilgili olarak toplam 3.430.000 TL nominal değerli 3.430.000 adet halka kapalı statüde ve halka arzı takip eden 1 yıl süreyle borsada satış kısıtlaması bulunan pay satış işlemi Borsa dışında tarafımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlem ile birlikte Şirket sermayesindeki paylarımız 15.06.2020 tarihi itibariyle %30,46 seviyesine düşmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Papillon AO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851298
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8621
En Düşük
6,8141
18:057,7625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0889
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7625
En Düşük
7,6457
18:05379,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,28
|Açılış
|: 379,64
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,81
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.343.607
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5889
|8,6320
|% 0,81
|
|Frank
|7,1785
|7,2218
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8175
|1,8266
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-5,66
|
|Altın Gr.
|379
|380
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.486
|0,30
|
|Tam
|2.536
|2.554
|0,30
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|0,20
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,41
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,75
|39,75
|1,02
|