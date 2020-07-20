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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.07.2020 18:51
GÜNCEL HABERLER



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket'imizce "TÜBİTAK- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı" kapsamında yapılan başvurumuz olumlu olarak sonuçlanmış ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı ile Proje Sözleşmesi bugün imzalanmıştır. (Desteklenmeye esas hibe tutarı: 428.263,22-TL)
Söz konusu Proje Sözleşmesi kapsamında Denetimli Serbestlik süreçlerinde önemli bir kolaylık ve maliyet avantajı sağlayacak olan BIYOKLA – Papilon Evden Akıllı Yoklama ve Bildirim Yükümlülüğü Sistemi, 3 aylık geliştirme süreci sonunda satışa sunulur hale getirilecektir.
Proje çıktısı ürünümüz ile, Denetimli Serbestlik kapsamında, kişilerin imza ve yoklama işlemlerini yapması için herhangi bir kolluk birimine gitmesine gerek kalmayacaktır. Aynı zamanda, elektronik kelepçe veya özel sensörlerle ithal, maliyeti yüksek çözümler yerine, çok daha düşük maliyetli, güvenilir ve pratik bir teknolonin devreye alınması mümkün olacaktır.
TÜBİTAK desteği ile yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan ürünün tüm hakları, algoritması ve teknolojisi PAPİLON'a aittir.
Pazarlama faaliyetleri öncelikle ilgili bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda, akabinde ise iş geliştirme süreçleri devam eden 50'den fazla ülkede başlatılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860578


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 7,61  
Altın Gr. 401 401 1,66  
Cumhuriyet 2.603 2.625 25,90  
Tam 2.681 2.694 26,60  
Yarım 1.301 1.318 13,00  
Çeyrek 653 660 6,50  
Gümüş.Ons 19,87 19,89 0,55  
Gümüş Gr. 4,38 4,38 0,11  
B. Petrol 43,31 43,31 0,17  
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