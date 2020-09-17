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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.09.2020 14:53
GÜNCEL HABERLER



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Papilon AŞ, savunma güvenlik teknolojileri uzmanlığını ve bu konudaki üretici kabiliyetini günlük hayata da uygulama çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamdaki Ar-Ge çalışmalarının ilk çıktısı olan selfi-biyometrisi mobil platformu, See&Sign, son kullanıcı test sürüşüne başlamıştır.  
Hem bireyler hem de dijital platformlar için kolaylaştırıcı yenilikler içeren See&Sign teknolojisinin test sürüşüne, tüm yatırımcılarımız ve teknoloji ilgilileri davetlidir. 
Detaylı bilgi ve basın duyurusuna www.seeandsign.com veya www.papilon.com.tr üzerinden ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875449


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