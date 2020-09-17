***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPapilon AŞ, savunma güvenlik teknolojileri uzmanlığını ve bu konudaki üretici kabiliyetini günlük hayata da uygulama çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamdaki Ar-Ge çalışmalarının ilk çıktısı olan selfi-biyometrisi mobil platformu, See&Sign, son kullanıcı test sürüşüne başlamıştır.Hem bireyler hem de dijital platformlar için kolaylaştırıcı yenilikler içeren See&Sign teknolojisinin test sürüşüne, tüm yatırımcılarımız ve teknoloji ilgilileri davetlidir.Detaylı bilgi ve basın duyurusuna www.seeandsign.com veya www.papilon.com.tr üzerinden ulaşılabilir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875449BIST