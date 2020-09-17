***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 14:53
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Papilon AŞ, savunma güvenlik teknolojileri uzmanlığını ve bu konudaki üretici kabiliyetini günlük hayata da uygulama çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamdaki Ar-Ge çalışmalarının ilk çıktısı olan selfi-biyometrisi mobil platformu, See&Sign, son kullanıcı test sürüşüne başlamıştır.
Hem bireyler hem de dijital platformlar için kolaylaştırıcı yenilikler içeren See&Sign teknolojisinin test sürüşüne, tüm yatırımcılarımız ve teknoloji ilgilileri davetlidir.
Detaylı bilgi ve basın duyurusuna www.seeandsign.com veya www.papilon.com.tr üzerinden ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875449
BIST
16:131.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:137,5560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5581
En Düşük
7,4825
16:138,9293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0618
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9308
En Düşük
8,8040
16:13470,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,81
|Açılış
|: 470,21
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:13
|FMIZP
|111,10
|72.258.286
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,13
|682.136.862
|% -1,26
|
|AVOD
|4,44
|506.348.353
|% 9,90
|
|PETKM
|4,32
|407.458.264
|% -0,69
|
|JANTS
|220,40
|327.033.936
|% 6,78
|
|GARAN
|6,67
|322.436.078
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,13
|682.136.862
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,54
|239.732.244
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,07
|159.125.297
|% -1,83
|
|AVOD
|4,44
|506.348.353
|% 9,90
|
|DOHOL
|2,28
|253.626.653
|% 3,17
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5515
|7,5560
|% 0,69
|
|Euro
|8,9218
|8,9293
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,7075
|9,7562
|% 0,01
|
|Frank
|8,2652
|8,3150
|% 0,53
|
|Riyal
|2,0087
|2,0187
|% 0,66
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-22,02
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-16,00
|
|Tam
|3.105
|3.182
|-15,10
|
|Yarım
|1.501
|1.539
|-7,31
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,23
|