***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPapilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("Şirket") sahip olduğumuz halka kapalı statüde ve halka arzı takip eden 1 yıl süreyle borsada satış kısıtlaması bulunan toplam 10.470.000 adet pay ile ilgili olarak 15,50-TL birim fiyattan 7.370.000 adet pay Ömer Özbay'a 3.100.000 adet pay Necmi Albayrakoğlu'na olmak üzere toplam 10.470.000 adet pay satış işlemleri Borsa dışında tarafımızca ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Şirket sermayesindeki paylarımız 27.10.2020 tarihi itibariyle %0,00 seviyesine düşmüştür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Papillon AOhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884552BIST